439 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 439 مليون درهم. وتم تسجيل 74 مبايعة بقيمة 378 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 297 مليون درهم، و64 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 81 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم بمنطقة اليفرة 3. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 7 ملايين. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 7 ملايين.

وسجلت الرهونات 61 مليون درهم، منها 8 رهونات أراضٍ بقيمة 49 مليون درهم، و9 رهونات فلل وشقق بقيمة 12 مليون درهم، أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 36 مليون درهم، ورهن بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 4 ملايين.