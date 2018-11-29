اقتصادية دبي: منطقة الحمرية تضم 406 شركات

المصدر: دبي - البيان

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي تقريراً حول المزايا التي تتمتع بها منطقة الحمرية بدبي كونها من المناطق الجاذبة لدخول الشركات فيها.

حيث تمتاز بأنشطة تجارية متنوعة ولديها موقع وبنية تحتية متكاملة. وتتميز منطقة الحمرية بخدمات الشحن البحري، حيث تغطي مئات رجال الأعمال في دبي لممارسة التجارة العالمية وفتح منافذ للتسويق الدولي لمجموعة من السلع والخدمات.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات العاملة في منطقة الحمرية منذ 1981 وحتى نهاية أكتوبر 2018 وصل إلى 406 شركات فعّالة، جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية (285)، وبلغت حصتها 70.2%، ويصل عدد العمالة في نشاط الرخص التجارية إلى 3.064، والرخص المهنية (111).

وبلغت حصتها 27.3%، ويصل عدد العمالة فيها 855، ثم الرخص السياحية (10)، وبلغت حصتها 2.5%، ويصل عدد العمالة فيها 174. وارتفع عدد الشركات بشكل ملحوظ من 55 شركة خلال الفترة 2006-2010 إلى 167 شركة خلال الفترة 2016-2018 وبمعدل نمو قدره 203.6%.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: تؤكد هذه الأرقام المكانة التي تتمتع بها دبي كونها وجهة عالمية جاذبة للأعمال، ما يسهم في فتح فرص جديدة وجذابة للنمو الاقتصادي المستدام، ودعم نمو الإنتاجية، وتحسن جودة الخدمات العامة.

ولا تزال دبي المركز التجاري المفضل لدى الشركات التي تبحث عن موطئ قدم لها في أسواق المنطقة، ويرجع ذلك إلى سهولة مزاولة الأعمال والثقة بالاقتصاد المحلي. وتُراجع إمارة دبي باستمرار كلفة بدء الأعمال، ومختلف الأنشطة في الإمارة، للحفاظ على تنافسيتها مقارنة بالأسواق الدولية الأخرى.

وبلغ عدد الأنشطة الفعّالة 1620 نشاطاً فعالاً بنهاية أكتوبر. وكانت أبرز الجنسيات: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان، ثم مصر، وبريطانيا، والصين، والأردن، وكندا، والسعودية، والسودان، وأخيراً الفلبين.