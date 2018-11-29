مبادلة تستثمر في نوادي اللياقة البدنية الروسية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

اشترت شركة مبادلة للاستثمار، مع تحالف استثماري، حصة في مجموعة «وورلد كلاس» الروسية لنوادي اللياقة البدنية، التي تدير أكبر مجموعة من نوادي اللياقة البدنية تحت علامتها التجارية.

واشترى التحالف، بما فيه شركة مبادلة للاستثمار، ويشمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي السيادي، 22.5 % من الشركة الروسية من صندوق «في تي بي كابيتال».

وينوي التحالف الاستثمار، لتعزيز قوة الشركة الروسية في مختلف الأسواق، والمساهمة في زيادة نشر أسلوب الحياة الرياضي في روسيا. وقال كيريل ديمتريف رئيس تنفيذي صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن مجموعة وورلد كلاس، تتطور بشكل كبير، وسوف نقوم مع شركائنا في تحقيق مزيد من الريادة للشركة.

وتعتبر وورلد كلاس، أكبر شركة لإدارة نوادي اللياقة البدنية في روسيا، وتملك 39 نادياً للياقة البدنية، ومنحت توكيلات لإدارة 46 نادي لياقة بدنية تحت علامتها التجارية، في 34 مدينة في روسيا.

من جهة ثانية، قال ديمترييف أمس، إن صندوق الثروة السيادي الروسي، وشركة مبادلة، والسعودية، يجرون محادثات لشراء حصة نسبتها 16 % من أوراسيا للحفر. وأضاف كيريل في مؤتمر بموسكو، أن الصفقة بانتظار الموافقة من هيئة حكومية.