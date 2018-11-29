مصارف وطنية تؤكد التزامها بتمويل المشاريع لضمانة الاستدامة

المصدر: دبي – البيان

احتفلت بنوك وطنية باليوم الوطني، مؤكدة حرصها على تعزيز مكانة الإمارات عالمياً كمركز عالمي للتمويل التجاري والإسلامي، ودعم الأنشطة الاقتصادية والمشاريع في القطاعات المختلفة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق النمو.

واحتفل «الإمارات الإسلامي»، باليوم الوطني في مقره الرئيسي بحضور هشام عبدالله القاسم رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، وصلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، وعدد من كبار العملاء ومسؤولي الإدارة العليا الذين اجتمعوا لتجديد قسم الولاء والانتماء للدولة.

وأقام «الإمارات الإسلامي» فعالية احتفالية شارك فيها الموظفون وفريق الإدارة، وتضمنت مجموعة من الفنون التقليدية والعروض التراثية مثل رقصة «الحربية»، والخط العربي والرسم بالحناء والمسابقات الثقافية. وعلاوة على ذلك، يعتزم «الإمارات الإسلامي» تنظيم باقة من الأنشطة الترفيهية في «سيتي ووك» من اليوم وحتى 3 ديسمبر؛ حرصاً على مشاركة الجمهور باحتفالاته بروح الاتحاد.

وقال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني:

«نحتفي هذا العام بمناسبتين غاليتين على قلوبنا جميعاً، وهما اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، و«عام زايد»، ونغتنم هذه الفرصة لتخليد ذكرى الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى الأسس المتينة لازدهار دولة الإمارات ونجاحها، وأشقائه حكام الإمارات أصحاب المساهمات الجليلة في نهضة وطننا الحبيب ومسيرة ازدهاره.

يوم استثنائي

ونظم مصرف الشارقة الإسلامي، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني في مقره الرئيسي، بحضور محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف، والإدارة العليا، ومديري الأقسام وموظفي المصرف، الذي تزينت أروقته بألوان العلم الإماراتي.

وقال محمد عبد الله: «يعد الثاني من ديسمبر يوماً استثنائياً في حياة أبناء الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ففيه بدأت مسيرة الوحدة والاتحاد، وبناء الوطن، بعد أن اجتمع قادة الإمارات على قلب رجل واحد، لبناء وتأسيس كيان مميز، ومنذ 47 عاماً أضحى هذا اليوم مثالاً يحتذى به في التلاحم وحب الوطن والإخلاص له، وتعميق الانتماء والولاء له».

واحتفل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» باليوم الوطني في المبنى الرئيسي بأبوظبي، بحضور الرئيس التنفيذي فيصل كلداري ومديري الإدارات وموظفي المصرف.

وقال كلداري: «يمثل اليوم الوطني الـ 47 والذي يتصادف خلال عام زايد فرصة لنستذكر دائماً وأبداً بكل تقدير وإجلال الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذين اجتمعت إرادتهم على الوحدة فأسسوا لنا وطناً عزيزاً موحداً نباهي به الأمم. كما نعبّر عن بالغ تقديرنا وامتنانا لحكومتنا الرشيدة على ما حققته من إنجازات في جميع المجالات والقطاعات، مما يبعث فينا الكثير من الفخر والاعتزاز».

واحتفل بنك رأس الخيمة الوطني بالمناسبة في مقره، وفي جميع فروعه الـ 38 المنتشرة في الدولة، بحضور أعضاء الإدارة العليا وموظفي البنك من مختلف الجنسيات والثقافات.