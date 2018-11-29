«دبي للسيليكون»: رؤية واعدة للدولة

المصدر: دبي - البيان

أحيت سلطة واحة دبي للسيليكون، اليوم الوطني باحتفالية شارك فيها الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، ومسؤولو الواحة وموظفوها والعاملون في الشركات التي تتخذ منها مقراً، وحشد من سكانها.

وتميّزت الاحتفالات، بطابع خاص، مع دبي للسيليكون أكبر لوحة فسيفساء لشعار عام زايد، وحازت اللوحة العملاقة على تصنيف غينيس للأرقام القياسية.

وقال الدكتور محمد الزرعوني : "باسمي وكافة العاملين في واحة دبي للسيليكون، نحتفل باليوم الوطني بالتزامن مع مئوية القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعشية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي تضع استراتيجيات وطنية لتنفيذ رؤية مئوية الإمارات 2071 في قطاعات حيوية".