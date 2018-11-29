دبي تروّج مقوّماتها في تنظيم فعاليات الأعمال بمعرض برشلونة

المصدر: دبي- البيان

يشارك «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) في معرض «آي بي تي إم وورلد»، الذي انطلقت فعالياته في مدينة برشلونة وتختتم فعالياته اليوم، إلى جانب عدد من الشركاء الذين استعرضوا أبرز المقوّمات التي تتمتع بها دبي.

ولاسيما في قطاع فعاليات الأعمال الذي يعتبر مساهماً رئيسياً في اقتصاد الإمارة. ويجمع المعرض السنوي المقام حالياً في «فيرا غران فيا» في برشلونة أكثر من 15 ألفاً من الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع.

ويعد أضخم حدث متخصص في مجال فعاليات الأعمال على مستوى العالم. ويشارك مع «فعاليات دبي للأعمال» في المعرض 27 عارضاً، يمثلون الفنادق، والمعالم السياحية، والحدائق الترفيهية، وخطوط الطيران، وشركات إدارة الوجهات، ومن بين المشاركين طيران الإمارات، ودبي باركس آند ريزورتس، ومركز دبي التجاري العالمي، وإكسبو 2020 دبي.

إمكانيات

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: المشاركة في هذا الحدث السنوي المهم فرصة لاستعراض الإمكانيات والمشاريع والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها المدينة.

وكان «فعاليات دبي للأعمال» أعلن قائمة مهمة من الفعاليات التي فازت باستضافتها المدينة في النصف الأول 2018، والتي بلغت 125 فعالية من المتوقع أن تجذب 65 ألف مشارك من مختلف أرجاء العالم، ويبلغ تأثيرها الاقتصادي نحو 500 مليون درهم. وبهذا يكون قطاع فعاليات الأعمال في دبي قد حقق نمواً بنسبة 29% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.