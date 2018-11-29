موانئ دبي العالمية - الإمارات مركز رئيس للبتروكيماويات

المصدر: دبي - البيان

تستعرض موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات مزايا القوة المتنامية في قطاع البتروكيماويات خلال منتدى «جيبكا» بدبي. وتلعب موانئ دبي العالمية دوراً حيوياً في بناء واحدة من أكثر سلاسل التوريد كفاءة لصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال بيئة أعمال فريدة توفر الدعم التجاري واللوجستي الشامل.

وبصفتهما مركزًا لوجستيًا متكاملاً، يوفر كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة «جافزا» اتصالاً متعدد الوسائط بالأسواق العالمية من خلال سلسلة توريد عالمية ديناميكية ومبسطة تدعمها عمليات موانئ دبي العالمية في 40 دولة.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات: ميناء جبل علي بوابة لأكثر من 70 في المئة من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البوليمر، حيث يعمل بوصفه المركز اللوجستي المتكامل لسلسلة توريد البتروكيماويات الأوسع نطاقاً. تتعامل البنية التحتية فائقة التطور الخاصّة بنا مع جميع أنواع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، مدعومة بمرافق تخزين متخصصة.

ويعتبر قطاعا البتروكيماويات والكيماويات من بين القطاعات الخمسة الأولى من حيث حجم المناولة في ميناء جبل علي، الميناء العاشر بين أكبر الموانئ في مناولة الحاويات في العالم.

ويوفر شبكة ربط من أكثر من 80 خدمة أسبوعية مع 140 ميناء حول العالم. وتتيح الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء والبالغة 19.3 مليون حاوية نمطية (طول 20 قدماً)، التعامل مع حاويات الخزانات القياسية والآيزو مع وجود محطة مخصصة للخزانات على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع لمناولة البضائع السائلة.

وتضم جافزا، أكثر من 950 شركة بتروكيماويات وكيماويات من 80 دولة حول العالم، وأعدادها في تزايد مع دخول وحدات إنتاج وتصنيع جديدة، فضلاً عن مراكز الأبحاث التي أنشأتها الشركات العالمية هذا العام، بما في ذلك «تشاينا لإكس دي» و«مومين أويل». وحققت شركات البتروكيماويات العاملة التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي مقراً لها، 16 مليار درهم من التجارة في العام 2017. يسهم قطاع النفط والغاز والكيماويات بنحو 65٪ من إجمالي حجم تداول جافزا وحوالي 60٪ من القيمة المتداولة، مستفيدة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها موانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات.