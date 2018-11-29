بحث تدابير لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً لليخوت الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

استضاف معرض دبي العالمي للقوارب مؤخراً الدورة السنوية الـ12 من «مؤتمر الشرق الأوسط لليخوت» والذي أقيمت فعالياته ليوم واحد بمشاركة 50 من قادة الحكومات ورواد الأعمال والقطاع السياحي، الذين ناقشوا كيفية تعاون قطاع اليخوت والجهات التنظيمية الخليجية من أجل ترسيخ مكانة المنطقة عموماً والإمارات بصفة خاصة كمركز إقليمي وعالمي لسياحة اليخوت والقوارب المؤجّرة.

وخلال المؤتمر، أكّد محمد الشعالي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أن تيسير الإجراءات والقوانين البحرية ونمو الخدمات السياحية أدّيا دوراً رئيسياً في دعم نموّ الإمارات كوجهة رئيسية لليخوت الفاخرة. واتفق المتحدثون في الجلسات الأربع التي شملتها القمة على أنّ التحديثات الأخيرة التي طرأت على القوانين البحرية والسياحية من شأنها ترسيخ مكانة المنطقة ولا سيما دبي كمركز ووجهة رئيسية للقوارب المؤجرة.

وأضاف: يسرّني أن يتمّ النظر في أمور كثيرة مرتبطة بالتشريعات التي تتحكّم بحركة القوارب واليخوت الفاخرة الزائرة وأفراد طواقمها وقباطنتها. ولا شك أنها تحديثات تصب مباشرة بمصلحة قطاع السياحة البحرية وسياحة اليخوت. ولكن ما زال علينا تجاوز ما تبقى من تحديات. فنحن لم ننتهِ من العمل بعد، وسنواصل العمل للمضيّ قدماً.