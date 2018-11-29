الحبتور يتوقع استمرار تعافي الاقتصاد في 2019

المصدر: دبي - البيان

قال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور «إنه على الرغم من أن العناوين الرئيسة تشير إلى أن عالمنا يتخبط في الاضطرابات والمشكلات، إلا أن عام 2018 حمل معه بداية المعافاة التي ستستمر خلال عام 2019، ثم 2020 وما بعده».

مضيفاً أن «اللجوء إلى التهويل وتصوير الأمور بطريقة دراماتيكية هو أسلوب أكثر جاذبية ولفتاً للاهتمام عبر شاشات التلفزة، بيد أن الأرقام تؤشّر إلى آفاق أكثر إيجابية وواقعية».

وتابع: «نعمل في السوق منذ أكثر من 48 عاماً، ونستثمر بنجاح في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. بصفتنا مستثمرين نبحث عن مؤشرات، وهذه المؤشرات موجودة».

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، أعرب الحبتور عن ثقته في الوضع الاقتصادي قائلاً: «قبل عام 2008، كانت الأمور أسهل، وقد تزعزعت الثقة لدى الجميع. لكن العالم حقّق معافاة أقوى من أي وقت مضى، ونشهد على نمو إيجابي مطرد سوف يتواصل حتى عام 2019 ثم 2020 وأبعد من ذلك.

تؤمّن منطقة مجلس التعاون الخليجي بيئة آمنة ومؤاتية للاستثمارات، مع الإشارة إلى أن الرعاية الصحية والتعليم هما من أبرز القطاعات الواعِدة في الإمارات على وجه الخصوص».