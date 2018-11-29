فنادق أبوظبي ترفع شعار «كامل العدد» في عطلة «اليوم الوطني»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تستعد فنادق ومرافق ترفيهية بإمارة أبوظبي لعطلة اليوم الوطني عبر حزم من العروض والفعاليات تتضمن خصومات على أسعار الغرف والمطاعم مما يرفع التوقعات بمعدلات إشغال مرتفعة تصل إلى 100% لا سيما في ظل الإقبال المتوقع خصوصاً من العائلات والمقيمين في الدولة.

وقال مسؤولون في فنادق العاصمة لـ«البيان الاقتصادي»، إن عطلة اليوم الوطني تشهد كل عام معدلات إشغال مرتفعة تصل إلى 100% خصوصاً في المنتجعات الشاطئية والفنادق التي تقع بالقرب من المراكز التجارية وذلك بهدف الاستمتاع بالمظاهر الاحتفالية التي تشمل مختلف أنحاء الدولة بهذه المناسبة.

وتوقع المسؤولون أن يسهم النشاط المتوقع في عطلة اليوم الوطني في زيادة أعداد نزلاء الفنادق بالعاصمة خلال العام الجاري والتي تشهد في الأساس زيادة كبيرة منذ مطلع 2018، كما توقعوا مزيداً من النشاط خلال الأشهر القادمة لا سيما مع التحسن الكبير في درجات الحرارة، وإطلاق العديد من الفعاليات المهمة والمؤتمرات والمعارض والأحداث الرياضية والاقتصادية والسياحية والصحية العالمية.

استعدادات

وتوقع خالد الشرباصي المدير العام لمنتجع «دانات» العين، معدلات إشغال مكتملة خلال عطلة العيد الوطني، مشيراً إلى أن الفنادق أتمت استعداداتها لاستقبال المواطنين والمقيمين على حد سواء وكذلك استقبال عدد كبير من العائلات الخليجية، لا سيما من السعودية والبحرين الراغبين بالاستمتاع بالإجازة داخل الدولة. وأضاف أنه مع تنامي شهرة اليوم الوطني.

لاحظنا توافد السياح الأوروبيين والآسيويين إلى الدولة لاستكشاف ثقافتها وتاريخها العريق، مشيراً أن عروض الفندق خلال العيد الوطني تتضمن أسعاراً تبدأ من 600 درهم لمدة لا تقل عن ليلتين، مع خصومات بنسبة 50% على وجبات الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً.

احتفالات

من جانبها، قالت بانة طوقان، مديرة إدارة المبيعات والتسويق في فندق «روزوود» أبوظبي، إن جميع الفنادق تحرص على تقديم عروض وخصومات للزائرين خلال الاحتفالات بالعيد الوطني التي تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء التي صاغ معالمها الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

وأضافت أن حزم العروض والخصومات للمقيمين في الدولة تشمل خصومات تبدأ من 10% على الإقامة في الغرف والأجنحة، و20% على جميع العلاجات الطبيعية في المنتجع الصحي، و50% على تناول الطعام للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً ومجاناً للأطفال تحت عمر 6 أعوام.

بدوره، قال زياد حرب مدير «نيشن تاورز غاليريا»، إن الاحتفالات باليوم الوطني تجري على قدم وساق من بداية من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر القادم من خلال مجموعة من العروض والأنشطة الاحتفالية التراثية والمحلية، بالإضافة إلى أعمال فنية لعلم الإمارات تتيح للجميع فرصة إضافة الرسائل والكلمات التي يعبرون فيها عن أهمية اليوم الوطني.

وذكر جوليان جونز الفيس، مدير عام فندق جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات، أن الفنادق في الدولة عادة ما تحقق نسب إشغال قياسية خلال المناسبات والأعياد وخصوصاً عطلة اليوم الوطني، مبيناً أن فندق جراند حياة أبوظبي سيعد كعكة خاصة احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة والتي سوف تكون على شكل علم دولة الإمارات بما يجسد قيم العدل والسلام والتسامح والقوة والاعتدال.

وأفاد أحمد عيسى المدير العام لكل من فندق شانغريلا، قرية البري أبوظبي، وفندق تريدرز قرية البري، بأن الفندق أطلق مجموعة من العروض الحصرية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات تشمل خصومات تصل إلى 25%، متوقعاً إشغالاً مرتفعاً خلال الأيام القادمة وإقبالاً كبيراً من قبل الزوار للعاصمة أبوظبي.

خطوات

وقال ستيفان فوكس مدير عام فندق «جميرا أبراج الاتحاد»، إن قطاع الضيافة والسياحة في دولة الإمارات سجل ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإشغال في الربع الثالث من العام الجاري، كما سجلت حركة التدفقات السياحية نمواً كبيراً ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو في الأشهر القادمة في ظل الاحتفالات بالأعياد الوطنية ورأس السنة الميلادية.

وأضاف أن الخطوات الغير مسبوقة التي يشهدها النمو السياحي لإمارة أبوظبي المرتبطة بالجهود الحكومية لدعم قطاع الضيافة هو ما يشجع على تدفق الاستثمارات الجديدة للإمارة واستقطاب المزيد من الزوار وزيادة معدلات الإشغال والإيرادات وارتفاع الطلب على الإقامة في فنادق العاصمة، كما يساهم أيضاً في تعزيز تطور ونمو القطاع السياحي بالإمارة.

وتوقع فوكس انتعاشاً كبيراً لقطاع السياحة الداخلية في أبوظبي خلال عطلة اليوم الوطني، حيث من المتوقع أن تشهد معدلات الأشغال في الفنادق إقبالاً وانتعاشاً كبيراً من المواطنين والمقيمين والزوار بالدولة، فضلاً عن ازدياد الطلب من قبل المقيمين على قضاء موسم العطلات واليوم الوطني للاستمتاع بالمظاهر الاحتفالية التي تشمل مختلف أنحاء الدولة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين.

وتتحضر جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية بأبوظبي، للاحتفال باليوم الوطني مع باقة من الأنشطة والفعاليات التراثية والعائلية التي ستقام في مختلف أنحاء الجزيرة في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 3 ديسمبر.

وستستضيف حلبة مرسى ياس مجموعة من عروض «الدريفت» والعروض الموسيقية، فيما يحتفل ياس مول، المركز التجاري الأكبر في العاصمة أبوظبي، أيضاً خلال استضافة سلسلة من الفعاليات التراثية والترفيهية بما في ذلك رقصات العيالة التقليدية، والعروض الترفيهية المتجولة.

4.4 %

بحسب بيانات لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العاصمة إلى نحو 4.126 ملايين نزيل خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بنحو 3.95 ملايين نزيل في الفترة نفسها من العام 2017.