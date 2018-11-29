تدفق قياسي للاستثمار الأجنبي إلى دبي

المصدر: دبي ــــ بشار باغ

كشف فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري سجلت أرقاماً قياسية فاقت إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة خلال العام الماضي بأكمله، ما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة بالإمارة.

وما تتمتع به من جاذبية للشركات ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح القرقاوي لـ«البيان الاقتصادي»، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دبي خلال الفترة بين الأول من يناير لغاية نهاية سبتمبر من العام الجاري بلغت 28.2 مليار درهم، مقارنة مع 27.3 مليار درهم إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال 2017 بأكمله و21.8 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي، بنمو 29 % بحسب بيانات تقرير مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت إلى أن دبي احتلت خلال هذه الفترة المرتبة الثالثة عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية على مؤشر فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، مقارنة مع المرتبة الرابعة في النصف الأول من 2018، حيث استقطبت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 366 مشروعاً مقابل 240 مشروعاً في نفس الفترة من 2017، بنمو 53 %. كما حلت في المرتبة 11 عالمياً في قيمة رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي.

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