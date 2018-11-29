«مجموعة الإمارات» تنظّم باقة من الفعاليات والأنشطة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مجموعة الإمارات باليوم الوطني الـ47، حيث اجتمع عدد كبير من الموظفين من مختلف الأقسام للاستمتاع بأنشطة وفعاليات متنوعة في المقر الرئيس للمجموعة.

وبدأت الاحتفالات بقطع قالب حلوى ضخم بحضور عدد من كبار مسؤولي المجموعة وأفراد عائلاتهم، وأعقب ذلك أنشطة ثقافية وتراثية طوال اليوم، بما في ذلك رقصة العيّالة الإماراتية وفقرات تراثية إماراتية أدتها فرقة للفنون الشعبية، وركن لنقش الحناء. كما تم تصميم ركن لالتقاط الصور بالزي الوطني.

واستمتع الأطفال الذين حضروا برفقة أهلهم من الموظفين بنشاطات أقيمت في منطقة مخصصة لهم، شملت الرسم على الوجه والتعرف على الألعاب التقليدية الإماراتية. وسوف يتم التبرع بعائدات هذا الحدث لمؤسسة طيران الإمارات الخيرية.