غرفة دبي تبحث تعزيز التعاون مع موناكو

المصدر: دبي- البيان

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دبي وإمارة موناكو، وذلك خلال استقبالها اليوم وفداً رفيعاً المستوى ترأسه أمير موناكو ألبير الثاني، وضم عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في إمارة موناكو، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين غرفة دبي والمجلس الاقتصادي في موناكو نصت على تفعيل قنوات التعاون المشترك.

وكان في استقبال الوفد الزائر ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديري الغرفة وممثلي القطاع الخاص في الإمارة المهتمين بالتعاون والاستثمار في قطاعات ومجالات رئيسية مع قطاع الأعمال في موناكو.

وأشار الغرير خلال كلمته أمام الوفد الزائر إلى أهمية تأسيس حوار مفتوح يغطي كافة نقاط التعاون المشتركة مع قطاع الأعمال في موناكو، مشيراً في هذا المجال إلى التزام غرفة دبي بتوفير التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين من الجانبين على تأسيس شراكات اقتصادية، والارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مستويات عالية.

وأضاف: تتشارك دبي وموناكو بالعديد من المزايا المشتركة وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها للمستقبل.

مذكرة

ووقعت غرفة دبي والمجلس الاقتصادي في موناكو مذكرة تفاهم نصت على تسهيل التواصل فيما يتعلق بعلاقات التعاون الاقتصادية والعلمية والتقنية، والحرص على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة الخارجية والمعلومات ذات الأهمية المشتركة، والتعاون في تنظيم الفعاليات الاقتصادية من مؤتمرات وورش عمل وندوات اقتصادية، بالإضافة إلى دعوة الطرفين للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية المختلفة التي ينظمها الطرفان، وتوفير الدعم والمساعدة لأعضاء الطرفين في مسائل متعددة تشمل التحكيم وجودة البضائع المخصصة للتجارة الخارجية.