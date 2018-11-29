«سوق أبوظبي»: شهادة لحصاد الخير على أرض إمارات الخير

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

نظم سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني وسط مشاركة من العاملين في السوق، بحضور خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة للسوق.

وغانم حمد الظاهري نائب الرئيس التنفيذي للسوق، وعبدالعزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي للسوق، ورؤساء الإدارات ومديري الأقسام وكافة موظفي السوق وموظفي شركات الوساطة المعتمدة والمستثمرين، وتم تزيين مقر السوق بعلم الإمارات تحت شعار «روح الاتحاد».

وأكد خليفة سالم المنصوري، أن الاحتفال يعتبر رسالة ولاء إلى الوطن وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، واعترافاً بجليل أعمالهم لدولة وشعب الإمارات منذ قيامها، وتعبيراً عن مدى التكاتف بين المواطنين والمقيمين على أرضه بجميع أجناسهم، من أجل تأكيد قوة وشموخ اتحاد الإمارات، وشهادة لحصاد الخير الذي تم زرعه في أرض إمارات الخير.