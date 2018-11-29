أحمد بن سعيد يفتتح مستودعاً لـ«كوني آند ناجل»

المصدر: دبي- البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران أمس، المستودع الجديد لشركة «كوني آند ناجل» في منطقة «دبي الجنوب».

ويأتي الافتتاح تتويجا لمكانتها الرائدة شركة عالمية متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات على مدى 40 عاماً. ويسهم المستودع الجديد في دعم الصناعات العالية القيمة في الإمارات والمنطقة في إطار تعزيز مكانة دبي مركزاً تنافسياً عالمياً يزخر بأحدث المرافق والبنى التحتية في القطاع اللوجستي.

وفي إطار ما تقدّمه المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب من محفظة حلول عقارية وحزمة من التسهيلات المطابقة للقوانين المحلية والدولية، استطاعت «كوني آند ناجل» أن توسّع مرافقها لخدمة العديد من القطاعات الرئيسة التي تشمل الفضاء والصناعات ذات التقنية العالية.

وقال خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»: نهنئ شركة «كوني آند ناجل» على هذا الإنجاز الذي يترجم حرص الشركة على خدمة الصناعات العالية القيمة.

وتعكس هذه الخطوة النوعية أهميّة المنطقة اللوجستية كونها بيئة مثالية لنمو الأعمال وموقعاً استراتيجياً للانفتاح على الأسواق العالمية من خلال سهولة الوصول إليها عبر منافذها الجوية والبحرية والبرية. نحرص في «دبي الجنوب» على مواصلة تعزيز علاقاتنا مع عملائنا الاستراتيجيين ودعمهم في تحقيق استراتيجياتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات. ويمتد المستودع الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع.

فندق جديد

من ناحية أخرى، دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أمس فندق ألوفت دبي ساوث، أول فندق يفتتح أبوابه في دبي الجنوب.

حضر الافتتاح المهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران وأليكس كيرياكيديس الرئيس والمدير التنفيذي في ماريوت الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأديتيا راجارام المدير الإداري لشركة رادار القابضة، إلى جانب حشد من كبار المسؤولين. وتجول سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجولة في غرف الفندق ومرافق الاجتماعات والمناطق العامة.