«أدنيك»: الإمارات مركزاً للحداثة والتميز والريادة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» أمس احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لتأسيس دولة الإمارات بحضور كبار مسؤولي الشركة إلى جانب موظفي الشركة من كل الأقسام.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحتفل في هذا اليوم بمناسبة هي الأغلى على قلوبنا جميعاً، ألا وهي اليوم الوطني لدولة الإمارات، هذا اليوم الذي وضع الأسس لبناء دولة حديثة ومتقدمة كما أرادها مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استطاع أن يوحد الكلمة تحت راية واحدة ليقيم دولة باتت من الدول الرائدة في العالم على مختلف المستويات، ويجعل منها مركزاً للحداثة والتميز والريادة».

واشتمل الحفل على العديد من البرامج الهادفة، والمستوحاة من الإرث الكبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إضافة إلى طيف واسع من الفعاليات التراثية والثقافية، حيث تضمن الحفل عرض فيديو عن دولة الإمارات والإنجازات التي تحققت على مدى سنين الاتحاد، بالإضافة إلى تقديم عروض تراثية وترفيهية متنوعة تفاعل معها الحضور بشكل كبير.