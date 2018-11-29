«ناسداك دبي» والوسطاء يقرعون جرس «ماركت سايت»

المصدر: دبي ــــ البيان

قرعت ناسداك دبي وشركات الوساطة المالية الرائدة العاملة في السوق جرس افتتاح السوق في منصة ماركت سايت أمس، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات، وبما حققته أسواق رأس المال في الدولة من تطور وازدهار.

شارك في الاحتفال 13 مسؤولاً تنفيذياً من شركات الوساطة المالية الإماراتية، التي تتداول في الأسهم ومشتقات الأسهم في البورصة.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي : «يعكس الحماس الكبير الذي أظهرته شركات الوساطة الرائدة في الإمارات خلال احتفال اليوم الوطني تقدير مجتمع أسواق رأس المال لبيئة العمل الإيجابية المستلهمة من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بما أسهم في تطور القطاع ونتطلع إلى زيادة الفرص المتاحة للمُصدرين والمستثمرين».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «من دواعي سرورنا أن نحتفل ومجموعة من شركائنا بمسيرة دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات على مدى 47 عاماً. وواقع الأمر، فإن قطاع سوق رأس المال يلعب دوراً محورياً في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة كما حددتها قيادتنا الرشيدة. ونحن فخورون بالمنجزات التي حققها القطاع ».