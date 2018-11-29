«نخيل» تنظم فعاليات مجانية في 5 من مجتمعاتها السكنية

المصدر: دبي - البيان

تحتفل شركة «نخيل» للتطوير العقاري، باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات عبر سلسلة من الفعاليات المجانية تقيمها في 5 من مجتمعاتها السكنية 2 ديسمبر.

وتقام الفعاليات في وقتٍ واحد من 4 عصراً وحتى الساعة 9 ليلاً في «نخلة جميرا» و«قرية جميرا تراينجل» و«قرية جميرا سيركل» و«جميرا بارك» و«ذا جاردنز» (الحدائق).

وستشمل الفعاليات التي ستكون متاحة للجميع، مجموعة متنوعة من الأنشطة للاحتفال بالثقافة والتراث الإماراتي الأصيل بما في ذلك الفرق الشعبية ونقش الحناء وعرض الصقور وركوب الجمال والخيول والفنون والحرف اليدوية المخصصة للأطفال والعروض السحرية مع البالونات والأكلات والحلويات الشعبية وغيرها من الأنشطة الأخرى المجانية.

وقال فوزي الشحي، المدير التنفيذي لإدارة «نخيل» للتخطيط والإدارة المجتمعية: «تشكل فعاليات احتفالاتنا السنوية باليوم الوطني جزءاً مهماً لدى المقيمين في مجتمعاتنا ولجميع فئات المجتمع بدبي بشكل عام، ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، نحن نتطلع إلى الترحيب بالآلاف من الأشخاص - من جميع الجنسيات والفئات العمرية - تحت سقف واحد للاحتفال معنا بـ 47 عاماً على قيام دولة الإمارات».