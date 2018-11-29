«بروج» تحتفل بـ 20 عاماً من التميز والنجاح

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة بروج البتروكيماوية لتوفير الحلول البلاستيكية المبتكرة عالية القيمة بمرور 20 عاماً على تأسيسها.

ويأتي احتفال بروج بهذه المناسبة لتسلط الضوء على استثماراتها المستقبلية الطموحة الرامية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من البولي أوليفينات في الرويس وتعزيز قدراتها الابتكارية دعماً لمكانتها الرائدة في أسواق البلاستيك.

وشاركت الشركة في منتدى جيبكا بدبي، حيث ركزت خلال المنتدى على مشاريعها التنموية وخططها المستقبلية التي تنسجم مع شعار منتدى جيبكا لهذا العام «إنجاز التحول والاستثمار في النمو»، حيث وفر الحدث لبروج فرصة التركيز على التزامها في طرح الأفكار المبتكرة لتطوير حلول بلاستيكية فريدة بالتعاون مع شركات الصناعات البلاستيكية التحويلية وأصحاب العلامات التجارية من خلال تسخير خبراتها العملية لإضافة قيمة مهمة على أعمال العاملين في هذا القطاع وخلق أثر إيجابي على المجتمع.

مضاعفة الإنتاج

وقال أحمد عمر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج): «أشعر بالفخر وأنا أرى كيف تمكنت بروج من مضاعفة إنتاجها من البولي أوليفينات في الرويس عشر مرات خلال العقدين الماضيين، بعد أن أصبحت مواقع بروج الإنتاجية تعتبر الآن أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفينات في العالم.

وإيماناً منها بدور حلولها البلاستيكية المبتكرة والقيمة في تلبية احتياجات المستقبل، تعتزم بروج زيادة إنتاجها الحالي إلى أكثر من الضعف بعد تشييد وتشغيل مصنعها الجديد بروج 4 في الرويس بحلول عام 2025. كما بدأت الشركة المراحل الأولى لمشروع بناء الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين في مصنع بروج 3 الحالي لزيادة إنتاجها من البولي بروبيلين بمعدل 25% ليصل إلى 2.24 مليون طن سنوياً.

مساهمة

تساهم بروج في تحول أبوظبي إلى مركز عالمي للابتكار في مجال صناعة البتروكيماويات والترويج لمفهوم «صُنع في الإمارات» وتلبية احتياجات الأسواق من منتجاتها المبتكرة. كما تعتبر بروج من أكثر الشركات شحناً وتصديراً للمنتجات غير النفطية عبر ميناء خليفة إلى عملائها المنتشرين في أكثر من 50 دولة حول العالم.