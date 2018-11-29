«أراضي دبي» ترفع شعار «دمتِ لنا يا إمارات الخير والسعادة»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

احتفلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، تحت شعار (دمتِ لنا يا إمارات الخير والسعادة). وكانت الدائرة أعدت برنامجاً من الأنشطة والفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة مع قطاعاتها وموظفيها ومتعامليها. وانطلقت فعاليات الدائرة، أمس، في مقر مركز فض المنازعات الإيجارية، كما نظمت فعاليات أخرى في ساحة الدائرة الخارجية.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: «نتقدم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لحكام دولة الإمارات وشعبها الكريم وجميع المقيمين على أرضها، آملين من المولى عز وجل، أن يعيدها علينا وقد حققت إماراتنا ما تصبو إليه من رفعة ومجد وازدهار. إن مشاركتنا مجتمعنا هذه الفرحة تؤكد على انتمائنا الوطيد لوطننا.

وبذل كل الجهود لنشر السعادة في نفوس الجميع، للتأكيد على قيم الإخاء والمحبة والتعايش التي شجع عليها الآباء المؤسسون منذ قيام الاتحاد».

وأقامت أراضي دبي نوعين من الفعاليات، حيث نظمت الفئة الأولى في الساحة الخارجية، واشتملت على عروض الكلاب الجمركية وعروض المفرقعات، وأقامت الدائرة ركناً للأكلات الشعبية لإتاحة المجال أمام المتعاملين للاستمتاع بالأطباق الإماراتية. إضافة إلى ركن الحناء.

وفي الدور الأرضي من المقر الرئيسي للدائرة نظمت عروض اليوله، كما قدم حرفيون مهاراتهم في عرض الحرف اليدوية.