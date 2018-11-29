عبدالله بن فيصل القاسمي: الإمارات ساحة عطاء لا تنضب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد الشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن الثاني من ديسمبر هو محطة وطنية نقف عندها جميعاً لنتأمل الإنجازات المتواصلة لوطننا الغالي، والتي نستذكر من خلالها مسيرة اتحاد إماراتنا الحبيبة التي رسمها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم.

وأضاف، إننا نستقبل اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة التقدم والازدهار بمشاعر الفخر والاعتزاز بوطن نجحت قيادته الحكيمة في تحقيق الإنجازات العالمية، وصولاً للمركز الأول بكل عزم وتصميم، وعندما نقول ذلك بصوت مسموع فنحن لا نتحدث من فراغ، وإنما نستند إلى الحقائق المرئية على أرض الواقع.