«ريجال لندن» تفتتح مقرها الإقليمي في دبي

المصدر: دبي- البيان

دشنت شركة «ريجال لندن» البريطانية المتخصصة في التطوير العقاري عملياتها في منطقة الشرق الأوسط عبر افتتاح مقرها الإقليمي الأول بإمارة دبي، بهدف تشجيع المستثمرين الإقليميين على الاستثمار في سوق العقارات الفاخرة بالعاصمة البريطانية لندن.

وبلغت نسبة عملاء الشركة من الشرق الأوسط نحو 12% من إجمالي عملائها على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يبيّن تقرير لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، إجماع العينة المستطلعة آراؤها على توفر عدد من المقومات التي تجعل لندن سوقاً عقارية متميزة، وهي البنية التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي، إلى جانب التشريعات والقوانين التي بنيت على أسس قوية.

واتساع نطاق ومستويات التعليم بالنسبة للمقيمين فيها. ومع التوجه طويل الأمد للمواطنين الخليجيين بالسفر إلى لندن، بصفتها وجهة للسفر والترفيه والاستثمار، جاء قرار «ريجال لندن» بافتتاح مقرها الإقليمي الجديد في دبي.

خطوة استراتيجية

وقال بهرانغ جالالي، رئيس شركة «ريجال لندن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يعد افتتاح مكتبنا في دبي خطوة استراتيجية للشركة، فهو بمثابة وسيلة لتعزيز علاقتنا مع المستثمرين من الشرق الأوسط.