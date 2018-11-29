الإمارات تشارك بمعرض «سلاش» للابتكارات في فنلندا

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك الإمارات في أعمال معرض «سلاش للابتكارات 2018»، والذي تستضيفه سنوياً العاصمة الفنلندية هلسنكي، ويشهد مشاركة وحضور نخبة من المسؤولين وأصحاب الشركات والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال من فنلندا ومختلف أنحاء العالم.

وتعقد الدورة الحالية من المعرض خلال الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر 2018. وتأتي مشاركة الدولة ضمن الزيارة الرسمية التي تنظمها وزارة الاقتصاد لوفد اقتصادي وتجاري واستثماري موسّع إلى جمهورية فنلندا للمشاركة في أعمال المعرض، وعقد عدد من اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين، وتنظيم زيارات ميدانية إلى مقرات حاضنات الابتكار.

وعدد من الشركات الحديثة والناشئة للاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات التكنولوجية المتبعة، بما يخدم توجهات الدولة في هذا الصدد. ويضم وفد الدولة المشارك نحو 40 ممثلاً من جهات اتحادية ومحلية، إلى جانب مستثمرين ومبتكرين ورواد أعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

منصة دولية

وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن معرض «سلاش» من المنصات الدولية الرائدة التي تعمل على الربط فيما بين المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الحديثة والناشئة، لعرض الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، وسبل تحويلها إلى مشاريع ومنتجات تجارية. وأضاف إن وزارة الاقتصاد تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لرواد الأعمال والمبتكرين للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.