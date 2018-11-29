«دبي لإدارة الأصول» تحتفي بالتقاليد التراثية

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة دبي لإدارة الأصول، التي تملك وتدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية القابلة للإيجار في دبي، باليوم الوطني عبر إقامة مجموعة من النشاطات التي استعرضت الثقافة والتقاليد التراثية الأصيلة لدولة الإمارات.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لإدارة الأصول: «دولتنا دولة فتية ذات تراث يفتخر به ومستقبل واعد. وقد أظهرت الإمارات خلال السبعة وأربعين عاماً الماضية رؤية ثاقبة وعزيمة مستمرة ساعدتها على تحقيق المستحيل. وإنني بهذه المناسبة الوطنية الغالية أحيي قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الأصيل الذي سطّر قصة مبهرة مليئة بالنجاح والتقدم وروح الاتحاد».

وأضاف: «نفخر بأن نكون جزءاً من مسيرة الإمارات الناجحة التي بدأت مع الأب المؤسس للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورؤيته بتأسيس أمة موحدة ومبتكِرة ومضيافة ترحب بالجميع بلا استثناء، وها هي هذه الرؤية تتحول إلى واقع اليوم مع قيادتنا الرشيدة التي عززت الجهود ورفعت راية الدولة عالياً في كل المحافل الدولية».

وضمت الاحتفالات مأدبة غداء حافلة بمختلف أصناف الأطباق والمأكولات المحلية الشهية في منصات الطهي المباشرة. وقد توفر للمشاركين أيضاً منصة لالتقاط الصور احتفاءً بهذه المناسبة، إضافة إلى محترفي فن الحنة الذين استعرضوا مهاراتهم في رسوم وتصميمات الحنّة المميزة.