«دبي القابضة» تبرز إرث زايد

المصدر: دبي- البيان

بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات، احتفت «دبي القابضة» بإرث المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال حملة شاملة، تستهدف إبراز القيم الراسخة التي شكلّت ملامح الأمة اليوم.

وانطلقت الحملة أول من أمس، من خلال عرض فيلم مصوّر على شاشات التلفاز والسينما، بالإضافة إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة دبي القابضة.

سمات فريدة

ويستعرض الفيلم، التطورات الهائلة التي حققتها الدولة، مع تسليط الضوء على السمات الفريدة التي كانت محوراً تدور حوله عجلة تنمية الأمة، وتتلخص هذه السمات بالإنجازات والتسامح والطموح، وهي القيّم الراسخة التي غرسها الأب المؤسس، الشيخ زايد.

وتستمر حملة دبي القابضة حتى 6 ديسمبر 2018.