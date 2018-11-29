«مطارات أبوظبي» تُعرّف بثقافة وتراث الإمارات العريق

المصدر: أبوظبي- البيان

تحتفل مطارات أبوظبي باليوم الوطني، عبر تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات في مطار أبوظبي للمسافرين والزوار لتعريفهم بالثقافة والتراث العريقين للدولة والشعب الإماراتي في أجواء احتفالية مميزة، عنوانها الاعتزاز والفخر بالمنجزات.

وتشمل الفعاليات عروضاً موسيقية شعبية من الفلكلور الإماراتي إلى جانب توزيع أعلام الدولة وشعار اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات والهدايا التذكارية على المسافرين، إضافة إلى تزيين جميع مباني المسافرين ومنصات الهجرة والجوازات والسوق الحرة ومكاتب خدمة العملاء بالشعار الرسمي لليوم الوطني.

كما يشارك موظفو في الاحتفال من خلال ارتداء وشاح علم الإمارات وتوزيع الحلوى والتمور والقهوة على المسافرين والزوار لتعريفهم بأصول الضيافة الإماراتية، إضافة إلى ذلك سيقوم مطار أبوظبي بتفعيل 47 فعالية خلال 47 ساعة تشمل كل مرافق المطار ومن ضمنها وضع 47 هدية على حزام الحقائب لتفاجِئ المسافرين القادمين.

وأعرب برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي عن فخر جميع العاملين في مطارات أبوظبي بالانضمام إلى احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات تماشياً مع التزام الشركة بالتفاعل مع مختلف الاحتفاليات والمناسبة الوطنية، بما يعزز قيم الولاء والانتماء.