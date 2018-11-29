«بادري» تعزز المهارات القيادية لرائدات الأعمال في الإمارات

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات (بادري)، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مؤخراً ورشة عمل في فندق ذي أكت في الشارقة، بهدف تمكين رائدات الأعمال من اكتشاف ذاتهن، وتطوير مهارات التحكم في العقل والعاطفة في سبيل إتقان الأساليب القيادية.

وحملت الورشة التي جمعت 15 مشاركة عنوان «التحكم في المخ الانفعالي - لتكوني قيادية متميزة»، واعتمدت على أحدث الدراسات العلمية حول السلوك الإنساني، قدمها المدرب ستيف نيل – مبتكر برنامج الورشة وخبير تنمية وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، الذي نجح على مدى أكثر من عشرة أعوام في دعم قدرات أكثر من 20 ألف قيادي ورائد أعمال. وتمحورت الورشة حول إحداث تغيير إيجابي في طريقة تفكير المشاركات.