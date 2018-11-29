«تلغراف» و«سي إن إن» تشيدان بحدائق دبي ومرافقها الترفيهية

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية إن أحد أحدث الأرقام القياسية التي كسرتها دبي هي أكبر حديقة ملاه مغطاة في العالم، والتي تمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربع، أي ما يعادل 28 ملعبًا لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى «آي إم جي عالم المغامرات» المغطاة التي بلغت تكلفتها الإجمالية مليار دولار، وتتألف من أربعة أركان. كما تضم 25 متجراً للتجزئة، و28 مرفقاً للمأكولات والمشروبات العالمية، كما توظف الوجهة أكثر من 1600 موظف، وتوفر 4500 موقف للسيارات.

وتمثل اثنتان من مناطق «آي إم جي عالم من المغامرات» الترفيهية الأربع علامتين تجاريتين معروفتين عالمياً هما «كارتون نتورك» و«مارفل»، بينما تشكل منطقتي «الوادي المفقود - مغامرة الديناصور» و«آي إم جي بوليفارد».

ومن جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، إن دبي لا تكتفي بناطحات سحابها فحسب، وإنما تسعى أيضاً إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حتى تحتل الصدارة في أعمالها. وبعيداً عن السيارات والأشجار الذكية التي تجدها في المدينة، هناك الحديقة الذكية الأولى من نوعها في العالم.

حيث توفر حديقة الممزر الذكية خدمة «السوار الذكي»، وهي عبارة عن ساعة تُتيح لأولياء الأمور فرصة تعقب تحركات أطفالهم، من خلال هواتفهم الذكية، والتواصل معهم عند الحاجة.

وتعمل خدمة «الواحة الذكية» على تحويل رطوبة الجو إلى مياه عذبة صالحة للشرب، يصل معدل إنتاجها إلى 90 لتراً من المياه يومياً. وتشمل الحديقة أيضاً خدمة «الإنقاذ الذكي»، وهي عبارة عن طائرة بدون طيار، تهدف إلى إنقاذ مرتادي البحر من الغرق.