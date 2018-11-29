«تروبيكال سكاي»: دبي مدينة التفوق

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قال تقرير نشره موقع «تروبيكال سكاي»: إن دبي تعد مدينة التفوق، وتمثل وجهة فريدة لنمط الحياة الفاخرة، فهي موطن لمعالم عالمية لامعة، هي الأطول، والأكبر، والأسرع في العالم، وهي زاخرة بمراكز تسوق عالمية المستوى، وفنادق فاخرة، ومطاعم راقية، وشواطئ رملية بيضاء، تمتاز بمياهها الدافئة.

وأضاف الموقع البريطاني: تشتهر دبي بتألقها، وحجم معالمها الكثيرة. وقد حولتها هذه السمعة، إلى جانب أشعة الشمس الرائعة طوال العام، إلى واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية وروعة في العالم. وعلى الصعيد ذاته قال موقع «سي تي بوست» إن دبي تغص بالفنادق ذات الخمس نجوم، والشواطئ، ومراكز التسوق الفاخرة، والمعالم التي تم تصميمها حديثاً لتكون الأكبر في كل شيء- أطول مبنى، وأكبر متنزه داخلي، وثاني أكبر مراكز التسوق. ويأتي ذلك كله كونه جزءاً من أهداف المدينة لتكون الوجهة السياحية الأكثر شعبية عالميا بحلول 2025.