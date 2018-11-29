«وين جي دي» تطوّر قطاع الشحن البحري في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

نجحت الشركة الصينية لتصنيع المحركات «وين جي دي» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها في الشرق الأوسط، بأن تحتل مكانة ريادية في المنطقة من خلال تركيزها على الشحن الذكي والخدمات المبتكرة.

إذ تمتاز الشركة بتطوير تكنولوجيا مستدامة تتوافق مع معايير الحد من الانبعاثات الغازية الضارة في صناعة الشحن البحري، من أجل المحافظة على البيئة. وتواصل الشركة جهودها لتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال كوقود للمستقبل، إضافة إلى توفير خدمات فعالة لعملائها، وتقليل التكاليف التشغيلية.

وقال المهندس إبراهيم البحيري، المدير التنفيذي في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط: من الضروري إيجاد حلول بديلة للوقود المستخدم حاليا، والذي يعتبر أمراً هاماً وحيوياً، من أجل ذلك ركزنا جهودنا في مجال البحث والتطوير لتوفير حلول صديقة للبيئة.