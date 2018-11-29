«إيجل هيلز الشارقة» و«الإمارات للإبداع» تنظمان يوماً ترفيهياً في جزيرة مريم

المصدر: الشارقة- البيان

تقيم «إيجل هيلز الشارقة»، بالتعاون مع «جمعية الإمارات للإبداع»، يوماً ترفيهياً في جزيرة مريم 2 ديسمبر المقبل، من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، احتفاءً باليوم الوطني السابع والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات.

مرح

ويمكن للعائلات والأصدقاء والمجتمع الإماراتي بكافة أطيافه، المشاركة في هذا اليوم المليء بالمرح والمتعة، والمستوحاة فعالياته من التقاليد والثقافة الإماراتية.

حيث سيستمتع المشاركون بمجموعة من النشاطات، بما في ذلك مسيرة اليوم الوطني مع الأعلام، وترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات، والاستمتاع بالمأكولات الإماراتية، والمشاركة في فعالية الرسم على الوجوه والقماش، بالإضافة إلى مشاهدة الشخصيات الكرتونية والعروض الضوئية.

وستقام فعاليات اليوم الترفيهي داخل وحول مركز مبيعات جزيرة مريم، الواقع في شارع الكورنيش في منطقة الخان، بالقرب من غرفة تجارة وصناعة الشارقة الجديدة.