سفير الإمارات لدى الصين يشارك بقمة «هواوي» للمواهب الواعدة

المصدر: دبي - البيان

سافر لفيف من أهم كبار الشخصيات وسفراء دول الشرق الأوسط لدى الصين، هذا الأسبوع إلى شنزن لحضور قمة «هواوي» لتنمية المواهب الواعدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

والتي انعقدت على هامش فعاليات اختتام مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات التي تنظمها «هواوي». وناقش الحضور أهمية التعاون من أجل إعداد نظام إيكولوجي شامل لتنمية المواهب ومعرفة طرق الاستفادة من تنمية المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتوجيه مسيرة التحول الرقمي.

ودفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وبلوغ الأهداف وتحقيق الرؤى الوطنية على صعيد المنطقة. وكان علي الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين مشاركاً رئيسياً في حلقة النقاش إلى جانب قادة آخرين في الشرق الأوسط.

شهدت القمة حضور ممثلين من جميع الدول المشاركة في المسابقة وتم خلالها الإعلان عن الفائز بالمسابقة. كما تم استعراض الفرص والتحديات الخاصة بكل دولة خلال حلقة النقاش التالية التي انعقدت تحت عنوان «النظام الإيكولوجي لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات، أحد الدوافع الأساسية للرقمنة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الخطط والرؤى الوطنية».

حيث أُتيحت للمشاركين فرصة مناقشة الدور الذي سيقدمه التحول الرقمي لتمكين القادة بالشرق الأوسط من تحقيق الأهداف المحددة بإيجاز في خططهم ورؤاهم الوطنية، فضلاً عن أهمية تنمية المواهب المحلية للوصول إلى الرقمنة.