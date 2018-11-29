«استثمر في الشارقة» يبحث آفاق الشراكة مع السعودية

المصدر: دبي- البيان

زار وفد اقتصادي رفيع المستوى من إمارة الشارقة مدينتي جدة ومكة المكرمة في السعودية في زيارة اختتمت أمس، بهدف بحث آفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية ضمن القطاعات غير النفطية التي تقود النمو في المنطقة.

ونظّم الزيارة التي حملت عنوان «جولة الشارقة الترويجية في السعودية» مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، حيث عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع أبرز رجال الأعمال وقادة القطاعات والجهات الحكومية في المملكة.

وشارك في الزيارة عارف علي الطابور النعيمي، القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، ومروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس قسم الاستثمار الصناعي في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، وإبراهيم الهاشمي، مدير العلاقات الحكومية بمدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وسامر بو كامل، نائب رئيس المبيعات في أرادَ العقارية.