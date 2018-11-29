«صندوق خليفة» يشارك بمنتجات حرفية عبر مبادرة «صوغة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك مؤسسة صوغة التابعة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في احتفالات اليوم الوطني مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في أرجاء الإمارات، وفي مقدمها المجلس التنفيذي ومبادلة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وبنك أبوظبي التجاري ومتحف اللوفر وبوابة الشرق مول ومركز الهوية في عجمان، من خلال عرض سلسلة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تم تطويرها ضمن مبادرة «صوغة»، حفاظاً على المهن والحرف التاريخية الأصيلة التي تعزز الهوية الوطنية، والموروث الثقافي التراثي الذي تتغنى به الإمارات.

وشدد عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع على دور الصندوق المحوري في دعم التنمية الاجتماعية التي تشهدها الدولة من خلال المشاركة الفعالة في الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر دعم الحرفيين الإماراتيين، والمحافظة علــى التراث الوطني، وتعزيز ودعم فرص ريادة الأعمال المستدامة في أنحاء الدولة، إضافة إلى خلق وتنفيذ المبادرات والبرامج الموجهة لدعم رواد الأعمال، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو المستدام، وبالتالي المساهمة في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي داخل الدولة.