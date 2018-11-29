إصدارات تذكارية من «المركزي» تخلّد ذكرى زايد

المصدر: أبوظبي- وام

أعلن مصرف الإمارات المركزي إصدار مسكوكة تذكارية من الفضة، ودرهم تذكاري، وعملة ورقية من فئة الـ 100 درهم، تحمل شعار «عام زايد»، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47 وبمناسبة «عام زايد».

وقال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي «نفخر بإطلاق هذه المبادرة الرمزية، التي تخلد ذكرى "مئوية زايد" وترسخ دوره في نهضة الإمارات ورفعتها»، مضيفاً «تعكس هذه الإصدارات التذكارية نبض الإمارات وتعبر عن وفاء شعبها للوالد المؤسس».

وسيطرح المصرف المركزي 5000 مسكوكة تذكارية من الفضة زنة 60 جراماً يتضمن وجهها الأمامي شعار المناسبة وعبارة «عام زايد 1918-2018» بينما يتضمن الوجه الخلفي عبارة «مسكوكة تذكارية» والقيمة الاسمية للمسكوكة «100 درهم».

كما سيتم طرح درهم تذكاري في التداول حيث سيحمل الوجه الخلفي للدرهم شعار المناسبة وعبارة «عام زايد 1918-2018» أما الوجه الأمامي سيبقى من دون تغيير كما هو في الدرهم المتداول حالياً.

وستتوفر المسكوكة التذكارية من الفضة للبيع عن طريق المقر الرئيس للمصرف المركزي وفروعه بينما سيطرح الدرهم التذكاري والإصدار الخاص من العملة الورقية المتداولة فئة الـ 100 درهم في التداول.