«أميرة» تطلق مجموعة مجوهرات رمزية لليوم الوطني

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت مجوهرات أميرة عن مجموعتها الحصرية والمحدودة «الاتحاد»، وهي مجموعة مميزة من المجوهرات ذات التصاميم اليدوية والمخصصة للاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وذلك خلال الحفل الحصري الذي أقامته بمناسبة افتتاح معرضها في مركز المارينا في أبوظبي.

حضر الحفل عدد من كبار المشاهير والمؤثرين في دولة الإمارات، وتم الكشف عن المجموعة تحت إشراف الممثلة الإماراتية القديرة فاطمة الحوسني وبحضور جون بول ألوكاس، المدير التنفيذي وسونيا ألوكاس، مديرة جوي ألوكاس - المجموعة التي تنتمي إليها مجوهرات أميرة.

وطرحت مجوهرات أميرة ثلاث قطع من المجموعة هي أجنحة الاتحاد، رقصة الاتحاد وأزهار الاتحاد، يجمع بينها أن جميعها يحتوي على 7 قطع من الماس للتعبير عن وحدة الإمارات التي تمثل القوة التي ترتكز عليها الأمة. تشير كل قطعة من المجوهرات إلى خاصية فريدة، كالفراشة التي تعكس النعمة التي ترتقي بها الإمارات العربية المتحدة، والزهرة التي توضح المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في العالم وسلاسل اللؤلؤ، التي تعكس أصالة التراث ومكانته العريقة.

ولاقت المجموعة اهتماماً بالغاً لكونها تعبر عن رمزية البلد والميزات التي تحدد نجاحها. مجموعة يونيتي متوفرة في جميع معارض أميرة الثلاثة في فيستيفال سيتي في دبي ومركز المارينا في أبوظبي وفي المنار مول في رأس الخيمة.

ومجوهرات أميرة جزء من شركة جوي ألوكاس القابضة لديها 3 معارض في فيستيفال سيتي في دبي ومركز المارينا في أبوظبي ومركز المنار في رأس الخيمة. تلبي أميرة احتياجات الشابات في الشرق الأوسط بقطعها المميزة وتصاميمها الحصرية وخدماتها الاستثنائية. كما أنها الشريك الحصري لألماس ALLOVE في الشرق الأوسط.