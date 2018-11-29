«الإمارات للألمنيوم»:دولتنا نموذج في التحضر والتسامح

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فعالية لموظفيها وعائلاتهم، احتفالاً باليوم الوطني ، وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تحظى مناسبة اليوم الوطني هذا العام بقيمة كبيرة نظراً لتزامنه مع عام زايد، ما يشكل فرصة نتذكر من خلالها جهود الرعيل الأول، والذين تمكنوا من بناء دولة عصرية قوامها الإنسان ورفاهيته وسعادته، حتى أضحت دولتنا نموذجاً يحتذى بها في التحضر والتسامح والإنسانية والخير والعطاء والانفتاح على العالم».