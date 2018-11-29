شركات: مسرّعات «غداً 21» قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي- البيان

أشادت الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج بالروحية والمنهجية والتفاصيل، التي تتضمنها «مبادرات برنامج أبوظبي للمسّرعات التنموية».

كما جرى إطلاقها في الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال، الذي انعقد تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأكدت أنها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات.

واعتبر مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، أن ما تقوم عليه المسّرعات التنموية من قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن توسيع للفرص الاستثمارية وتنويع للمدخلات والمخرجات الاقتصادية، يُشكّل نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية لإمارة أبوظبي، وتصعيداً في أهلية وكفاءة اقتصاد الإمارات في توظيف الموارد الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقال جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، برنامج المسّرعات التنموية «غداً 21»، بما يقوم عليه من مبدأ الشراكات القطاعية، إنه يوفر قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني ولاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، التي عقدتها القيادة الرشيدة مع العديد من الأسواق العالمية الكبرى في وسط وشرق آسيا.