«دناتا» تستحوذ على حصة أغلبية بشركة «بيغ داتا فور ترافيل»

المصدر: دبي- البيان

استحوذت «دناتا»، التي تعَد من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، على حصة أغلبية في شركة «بيغ داتا فور ترافيل» التي تزود وكالات السفر عبر الإنترنت بحلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتم تصميم خدمات الشركة التي تعمل انطلاقاً من ألمانيا والمملكة المتحدة، خصيصا لمواجهة تحديات صناعة السفر، حيث تتيح خوارزميات الشركة المتطورة لوكالات السفر عبر الإنترنت التواصل مع العملاء وتخصيص تجربة التسوق الخاصة بهم في الوقت الفعلي، والتوصية بأهم المنتجات والخدمات والمحتويات لهم. وتخدم الشركة، التي تدير أكثر من 40 موقعاً منفصلاً، وكالات سفر عالمية رائدة في 17 سوقاً، وحظيت حلولها المبتكرة بالتقدير من خلال العديد من الجوائز التي نالتها في هذا المجال.

وتدير «دناتا» مجموعة متنوعة من شركات السفر، وتقدم خدمات شاملة للأفراد والشركات وصناعة السفر في 77 دولة. وتتولى الشركة وشركاؤها إدارة مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من الأعمال التجارية وسفريات الحوافز إلى الرحلات السياحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إدارة الوجهات السياحية والترفيه والرياضة وعطلات المغامرات. كما تقدم دناتا خدمات المبيعات والتسويق للفنادق، إلى جانب خدمات السفر المتخصصة للمؤسسات الحكومية وبرامج الرحلات البرية والبحرية.

أحدث التقنيات

ويؤكد استحواذ «دناتا» على حصة أغلبية في شركة «بيغ داتا فور ترافيل» التزامها بتطبيق أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء، وذلك من خلال تعزيز عملياتها وتقديم فوائد ومزايا مهمة لشركائها. وقال إيان أندرو، نائب رئيس أول خدمات السفر في دناتا: تمثل معالجة البيانات الضخمة وتطبيق تفاعلات العملاء الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، اختصاصات كبرى في مؤسسات المستقبل.

وتقدم الشركة بفضل تقنياتها المتميزة القابلة للتطوير وفريقها من الخبراء ونموذج عملها الناجح حلولاً تقنية مبتكرة. وسيساعدنا استثمارنا في الشركة على زيادة كفاءة عملياتنا وتوفير قيمة أكبر لقطاع السفر.