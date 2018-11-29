افتتاح «زعبيل هاوس من جميرا - الروضة» في ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

تعتزم مجموعة جميرا افتتاح فندق «زعبيل هاوس من جميرا - الروضة» خلال ديسمبر المقبل، ليكون بذلك 3 فنادق علامة «زعبيل هاوس من جميرا» التي أطلقتها المجموعة في مطلع العام الجاري بمفهوم يجمع بين الرقي والبساطة.

وبموقعه المتميز في البرج 3 ضمن مشروع «ذا أونيكس»، يأتي الفندق بتصميم عصري يحاكي الفنادق التي تحمل علامة «زعبيل هاوس من جميرا»، وينفرد في الوقت نفسه بلمسة مستوحاة من نمط الشقق السكنية في مدينة نيويورك، تتجلى بوضوح في اللمسات الفنية المعاصرة في أرجائه مجسداً بذلك جوهر علامة «زعبيل هاوس من جميرا».

ويتكون مشروع «ذا أونيكس» الأنيق والمتكامل في قلب مدينة دبي من 3 أبراج تشكل مجمعاً متعدد الاستخدامات يضم المباني السكنية والمرافق التجارية ومرافق الضيافة، إضافة إلى منصة تضم 32 متجراً ومطعماً ومقهى.

200 غرفة

ويضم الفندق 200 غرفة و10 شقق موزعة على 10 طوابق، تزخر كل منها باللمسات التي تشتهر بها علامة «زعبيل هاوس من جميرا». ويوفر الفندق للزوار خريطة مفصلة لاستكشاف حي «ذا غرينز» برفقة فريق من السكان المحليين.