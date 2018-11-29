الولايات المتحدة تكشف عن جناحها في إكسبو 2020

المصدر: وام

كشفت الولايات المتحدة الأميركية اليوم عن جناحها الوطني في إكسبو 2020 دبي، الذي يسلط الضوء على مستقبل التنقل.

ورغم أن الافتتاح الرسمي للجناح الأميركي في إكسبو 2020 بدبي في 20 أكتوبر 2020 يبدو بعيدا، إلا أن الشركة المسؤولة عن الجناح الوطني للولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في تصميم وتخطيط معالم المبنى المعد لتمثيل أكثر من 325 مليون أميركي.

وتم الإعلان عن الخطط الأولية للمبنى والتجارب التي سيضمها في حفل أقيم في دبي اليوم، حيث تم الكشف عن نموذج معماري لجناح الولايات المتحدة من تصميم المهندس المعماري الأميركي الشهير كورتيس دبليو فنترس الزميل في المعهد الأميركي للمعماريين والعضو في المعهد الملكي للمعماريين.

وتضمن الحدث أيضا حفل توقيع مذكرة تفاهم (MOU) وهي الاتفاقية الأولى من نوعها بين Pavilion USA 2020 وغرفة التجارة الأميركية بدبي وغرفة التجارة الأميركية بأبوظبي ومجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي لتعزيز الهدف المشترك بإشراك القطاع الخاص لإنشاء جناح للولايات المتحدة.

حضر الحفل ممثلا عن حكومة الولايات المتحدة فيليب فراين؛ القنصل الأميركي العام في دبي وجيمز كور، مدير وحدة المعارض في وزارة الخارجية الأميركية.