«إيكونومست»: اقتصاد دبي يواصل اكتساب الزخم

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت صحيفة «إيكونومست» البريطانية أن يواصل اقتصاد دبي اكتساب الزخم خلال العام المقبل.

وذلك على خلفية عدة عوامل، أبرزها: تزايد وتيرة الإنفاق الحكومي على المشروعات الضخمة المتعلقة بالبنية التحتية في سياق استعداد الإمارة لاستضافة معرض «دبي إكسبو 2020»، بيئة الأعمال الإيجابية التي تمتلكها الإمارة، والتعديلات الأخيرة على قوانين الإقامة وملكية الأجانب في دولة الإمارات بصفة عامة، التي أتاحت للأجانب امتلاك مشروعاتهم وشركاتهم داخل الدولة بصفة عامة.

وأصدرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة أخيراً تقريراً عن اقتصاد دبي، وأكدت فيه أن الاقتصاد في الإمارة يحتفظ بانتعاشه وبجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب عل السواء، ويواصل أداءه القوي.