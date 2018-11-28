طائرة لتغطية الاتصال في الصحراء

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات إطلاق طائرة بدون طيار في المناطق الصحراوية التي يرتادها الجمهور بكثرة لضمان جودة التغطية وجودة خدمات الاتصالات.

وأوضحت الهيئة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أن هذه الخدمة تأتي في إطار مبادرة مشروع «تغطية» الذي جرى إطلاقه في أكتوبر 2015، لاختبار وقياس وتحليل جودة شبكات مشغلي الهواتف المتحركة في الدولة ومحاكاة تجربة المستخدمين، بهدف تطوير جودة خدماتها.

ويعمل مشروع «تغطية» عبر نظام تقني ذكي ومبتكر، ويعتمد على مسوحات ميدانية لاختبار جودة الشبكات، عبر استخدام سيارات وحقائب متحركة. ويعد إحدى المبادرات الذكية المقدمة لإسعاد المتعاملين، والعمل على دعم خطط الهيئة المستمرة للارتقاء بمعايير قطاع الاتصالات بالدولة، وتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة.