«أدنوك» تطلق حملة «أحلى 47 سنة عشناها وياكم»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مقرها الرئيس، أمس، احتفالاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، شارك فيه عدد كبير من موظفيها.

وأعلنت أدنوك عن إطلاق حملة تحت شعار «أحلى 47 سنة عشناها وياكم» بهذه المناسبة الوطنية، وهي تتضمن عملاً فنياً وطنياً بعنوان «ذكريات»، يستعرض أبرز الذكريات الجميلة للحياة في دولة الإمارات وصوراً ومقاطع فيديو تقدم بقالب قصصي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب إطلاقه داخلياً تمّ بثّ العمل الفني عبر الإنترنت ومنصات الفيديو، وكذلك في دور العرض السينمائي في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يسهم في زيادة الوعي بالحملة وتسليط الضوء على تاريخ وعراقة الدولة وميزة العيش والعمل في هذا البلد الطيب.

ويمكن للجميع المشاركة في حملة أدنوك «أحلى 47 سنة عشناها وياكم» من خلال متابعة حسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، ونشر الصور أو مقاطع الفيديو لأبرز اللحظات التي قضوها في دولة الإمارات باستخدام وسْميّ (#أحلى_47_سنة، و #من_ذاكرة_أدنوك) مع إضافة عنوان للصورة أو الفيديو والموقع وتاريخ التصوير إن أمكن.

وستقوم أدنوك في نهاية الحملة التي ستختتم بتاريخ 6 ديسمبر 2018، وبعد موافقة أصحاب الصور ومقاطع الفيديو، بنشر أبرز المشاركات على قنوات التواصل الخاصة بها.