300 مليون دولار إضافية لإعادة شراء سندات «دبي لصناعات الطيران»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أمس، أن مجلس إدارتها ومساهميها وافقوا على تخصيص مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار، لعمليات إعادة شراء السندات، التي سيتم إجراؤها من خلال معاملات السوق المفتوحة.

وقالت الشركة في بيان إنها أكدت حتى الآن شراء ما قيمته 295 مليون دولار أميركي من السندات الأساسية المدرجة بموجب تفويض سابق بمبلغ 300 مليون دولار أميركي.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن مستويات التداول الحالية لسنداتنا لا تنسجم مع تصنيفاتنا الائتمانية الحالية أو أدائنا المالي القوي أو مسار تصنيفاتنا المتوقعة. ونحن مستمرون في تعزيز رأسمالنا ووضعنا النقدي بمعدل، يتيح لنا المرونة لإزالة المكونات غير الفعالة في هيكل المطلوبات، وتحسين نسب الرافعة المالية الإجمالية لدينا».

تجدر الإشارة إلى أن «دبي لصناعات الطيران» لديها حالياً 3 مليارات دولار من السندات المتداولة المستحقة في أسواق رأس المال الأميركية.