«إينوك» تستعرض القيم والثقافة العريقة للإمارات

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مجموعة «إينوك» احتفالية صباحية بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات واحتفاءً بعام زايد، وذلك في مقرها الرئيسي وبحضور موظفي المجموعة.

وتضمنت الاحتفالات باقة متنوعة من الأنشطة والمسابقات التي عبّرت عن قيم روح الاتحاد، بحضور أطفال الموظفين، بالإضافة إلى ضيوف من «مركز النور لذوي الاحتياجات الخاصة» وأطفال من «مدرسة هند بنت مكتوم التأسيسية». وخلال الحفل، سلّطت مجموعة إينوك الضوء على القيم والثقافة الإماراتية العريقة، متضمنة أهازيج تراثية إماراتية قدمتها فرقة «المزيود».

بالإضافة إلى عروض من أداء تلاميذ «روضة هند بنت مكتوم». وأكد المشاركون أن الاحتفالات باليوم الوطني لهذا العام تجمع بين الماضي والحاضر لتأكيد أن تضحيات الأجداد والآباء وصبرهم وتحملهم هو ما قاد للوصول إلى هذه المكانة الرائدة التي تتمتع بها الإمارات اليوم ووصول الدولة إلى مكانة عالمية متميزة في القطاعات كافة.