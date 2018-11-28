وفد من موناكو يشيد بريادة الإمارات في السياحة البحرية

المصدر: دبي- البيان

اطّلع وفد من الشركات البحرية المتخصصة من إمارة موناكو، على التجربة المتميزة لإمارة دبي في تطوير أحد التجمعات البحرية الأكثر تميزاً وشمولية وجاذبية في العالم وفق ركائز قوامها الإبداع والابتكار والتميز والتكنولوجيا.

مشيداً بالحضور القوي الذي وصلت إليه ضمن المشهد البحري الدولي بدعم من مقوماتها التنافسية التي تُضاهي الأفضل في العالم. وجاء ذلك خلال الزيارة إلى مقر «سلطة مدينة دبي الملاحية».

ورحّب كبار مسؤولي السلطة البحرية، وعلى رأسهم علي الدبوس، المدير التنفيذي لـلعمليات في «سلطة دبي الملاحية»، ونوفل الجوراني مدير إدارة مكتب دبي للتجمع البحري في سلطة مدينة دبي الملاحية بالزيارة التي تؤكد الثقة العالية التي توليها الأوساط الدولية لدبي. وثمّن الوفد الزائر الدور المحوري لإمارة دبي في استشراف وصنع مستقبل قطاع اليخوت العالمي، الذي يستعد لتحقيق نمو مطّرد ليصل إلى 74.7 مليار دولار بحلول عام 2022.