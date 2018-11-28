الإمارات قطعت أشواطاً بعيدة في ابتكارات البناء والتشييد

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكّد مشاركون في المعرض والمؤتمر الدولي للأسمنت والخرسانة في الشرق الأوسط 2018، الذي تنظّمه شركة «آد - ميديا جي إم بي إتش» الألمانية بمشاركة أكثر من 100 مورد من جميع أنحاء العالم، أن الإمارات قطعت أشواطاً بعيدة في الابتكار بالمجال العمراني، حيث تشهد كل أنحاء الإمارات نهضة عمرانية إضافة إلى وجود الشركات العريقة ذات الابتكارات الحديثة في عالم البناء والتشييد.

ولفت المشاركون إلى أن المعرض منصة مهمة للتعريف بأحدث المنتجات في مجال الخرسانة، وبالتالي عرضها أمام أكبر شريحة مهتمة.

كما أنه يقدم رؤى خبراء من الإمارات وألمانيا وجنوب أفريقيا وسويسرا حول التكنولوجيا الجاهزة والاستدامة والبناء خارج الموقع والمتانة والخرسانة عالية الأداء المصنوعة من رمل الصحراء، والمباني الجاهزة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتخصيص ومراقبة الجودة والجيل الجديد من أحجار الرصف وتقنية جزيئات النانو والأسمنت، إلى جانب المواد الخام ومعدات الإنتاج والتكنولوجيا والحلول.

ثورة

وأوضحوا أن هناك ثورة في عالم البناء الحديث، لعل من أبرز ملامحها صناعة الخرسانة من رمال الصحراء، وهو ابتكار مادة أسمنتية جديدة بمواصفات عالية الجودة تعد ثورة في عالم البناء والإنشاءات وتقلب المفاهيم المعروفة حالياً، إضافة إلى الطابوق الجديد المقاوم للحرارة والصوت، وهي تقنية متوافرة في 86 دولة حول العالم.

4 أشهر

وقال ليو بورد هالسر المدير التنفيذي لشركة «مولتكون»، ومقرها في ألمانيا، إن الشركة متخصصة في تطوير تكنولوجيا الخرسانة، خاصة عمليات الخلط السريعة بطريقتين لصناعة الأسمنت بدرجة عالية لتكوين المادة اللاصقة، كما أن الشركة استخدمت قبل 4 أشهر طريقة حديثة في صناعة الخرسانة من رمال الصحراء.

وحصلت على براءة اختراع لتسجيل ذلك المنتج، لافتاً إلى أن الشركة حصلت على براءات اختراع أخرى متعددة في مجال عالم البناء.

20 مليون يورو

وأضاف أن الخرسانة الخفيفة يمكن صناعتها بجودة الخرسانة العادية، كما أنها تتميز بسرعة الإنتاج حيث يمكن إنتاج 1200 دورة في الدقيقة، إضافة إلى تخفيض نسبة الأسمنت المنتج إلى 40 % دون المساس بالجودة والمواصفات، الأمر الذي ينتج عنه تخفيض في تكلفة الإنتاج تتراوح ما بين 8 - 15 %، إضافة إلى تخفيض نسبة التلوث البيئي 30 %.

منصة واعدة

وقال فريدريش سبانجر، وهو مشارك آخر في المعرض، إن المعرض يعد منصةً بارزة تجتمع فيها الخبرات المحلية مع المهارة الفنية الدولية، مبيناً أن برنامج المؤتمر يغطي موضوعات ذات أهمية لكل من منتجي الأسمنت وجميع الجهات المعنية في صناعة الخرسانة الجاهزة في المنطقة، وخاصةً شركات التطوير العقاري وشركات البناء، لافتاً إلى أن هناك 500 فني يعملون في شركته، منهم 113 من العملاء بمنطقة الخليج، منهم 13 من الإمارات.

نهضة عمرانية

وقال كريس فيرمس من شركة «أوماج»: إن المعرض يعكس رؤى الخبراء الألمان في مجال تكنولوجيا البناء، وآخر ما توصلت إليه الشركات الألمانية في التكنولوجيا الجاهزة والاستدامة والبناء خارج الموقع والمتانة والخرسانة عالية الأداء، والمباني الجاهزة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتخصيص ومراقبة الجودة والجيل الجديد من أحجار الرصف وتقنية جزيئات النانو والأسمنت، إلى جانب المواد الخام ومعدات الإنتاج والتكنولوجيا والحلول.