3 أيام حافلة بالأنشطة الترفيهية والاستعراضات في مرسى ياس مارينا أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إدارة مرسى «ياس مارينا»، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، عن دعوة العائلات والأصدقاء للاحتفال بالذكرى الـ47 لليوم الوطني لدولة الإمارات ضمن فعاليات تتيح للجميع الاحتفال لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر.

وتحمل فعالية هذا العام طابع التراث الخليجي على ممشى مرسى «ياس مارينا»، الذي سيحتضن العديد من العروض المسرحية التفاعلية، والفعاليات الترفيهية المتنقلة، ومنصات الفنون التراثية والحرف اليدوية التقليدية، إضافة إلى أنشطة الرسم على الوجوه، كما يحظى الزوّار من العائلات بجرعات مضاعفة من التسلية والمتعة مع لعب مباريات كرة القدم التجريبية، التي يجري تنظيمها بالتعاون مع كأس العالم للأندية وكأس أمم آسيا.

وبالطبع يحظى الصغار بتجربة ممتعة للغاية مع عروض مصباح علاء الدين السحري على خشبة المسرح الصغير، التي ستأخذهم في رحلة مشوّقة تسبر أغوار مدينة «أغرابا» وعجائب عالم علاء الدين والأميرة ياسمين والجني الذي سيطلق العنان لمخيلتهم، وسيحتضن المسرح الصغير 3 عروض يومية، مدة كل منها 20 دقيقة من4 عصراً، 5:30 عصراً، 6:30 مساءً.