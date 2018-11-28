الإمارات تحتضن أكبر عملية تحول رقمي في المنطقة

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

أكد مسؤولون في شركات تقنية عالمية أن النهضة التقنية والرقمية، التي تعيشها الإمارات منذ قيامها قبل 47 عاماً تسرد للعالم قصة نجاح غير مسبوقة، وتعكس رؤية استراتيجية مبنية على إدراك عميق لأهمية دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في دفع عجلة التطوير ورسم مستقبل مشرق للدولة، من خلال قيادة لا تعرف المستحيل.

مشيرين إلى أن الدولة بفضل هذه الرؤية قدمّت للعالم نموذجاً رائعاً في توظيف التقنيات ضمن جميع القطاعات، وأصبحت تحتضن اليوم أكبر عملية تحول رقمي في المنطقة.

وباتت لاعباً رئيساً في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم. وتتوقع دراسات غير رسمية أن تصل مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 1.8% من الناتج الإجمالي المحلي للإمارات بنهاية العام الجاري، أو ما يعادل 7.6 مليارات دولار (28 مليار درهم).

مكانة رائدة

وقال إياد شهابي نائب رئيس شركة «بي تي» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن قادة الإمارات تمكنوا بفضل رؤيتهم الشاملة ومنذ تأسيس الدولة من تمهيد الطريق أمام الإمارات لتصبح واحدة من أكثر الاقتصادات تقدماً في العالم.

وأشار إلى أن الدولة اليوم رسخّت مكانتها الرائدة اقتصاداً رقمياً متطوراً ومبتكراً استطاع دمج أحدث التقنيات بنجاح في أطر الحكومة الحالية واستراتيجياتها.

وأضاف: ينتظر الإمارات مستقبل مثير للاهتمام مع وضع عدد من المبادرات الرقمية البارزة موضع التنفيذ، كاستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، على سبيل المثال لا الحصر، ما يشير إلى الخطوات الكبيرة، التي حققها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الدولة، والذي يُعتبر إحدى الركائز الضامنة لاستدامة وتنويع اقتصاد الدولة.

ثمار الاتحاد

وذكر الدكتور سليمان لو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «حلال تشين»، المتخصّصة في تتبع صناعة الحلال بالاعتماد ومقرها «دافزا» أن النهضة التقنية الكبيرة التي تعيشها الإمارات اليوم هي إحدى أهم ثمار الفكر الاتحادي بعد قيام دولة الإمارات في ديسمبر 1971.

والذي تمكّن بفضل الدعم الحكومي من نشر التكنولوجيا في القطاعات المختلفة من خلال الشروع بتأسيس البنى التحتية اللازمة في الدولة. وأكد أن: «التكنولوجيا في الإمارات باتت ركيزة أساسية لتحقيق السعادة في حياة المواطنين والمقيمين باتت ترتبط برفاهيتهم وسعادتهم وبمستقبل أبنائهم وأحفادهم.

وبلا شك فإن الجهود التي بذلها الآباء المؤسسون أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات اليوم مركز عالمي رئيساً لشركات التقنية الناشئة التي تعتمد في أنشطتها الأساسية على الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

استثمار الطموح

وقالت لينا هداية، المديرة التنفيذية في شركة «كونسانسيس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: هنا في الإمارات، نستلهم روح التسامح التي حرصت قيادة الدولة منذ تأسيسها قبل 47 عاماً على نشرها من خلال استثمار الطموح والمهارات في بناء هذا الوطن الذي وصلت قصص نجاحه إلى جميع أنحاء العالم.

وتلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً في تحقيق هذا النمو. ونحن في «كونسانسيس» سعداء بالإقبال المتزايد على تقنية «بلوك تشين» وبالدور الذي نؤديه من خلال تقديم خبرتنا ودعمنا لمبادرات مثل مبادرة مليون مبرمج عربي واستراتيجية دبي الذكية 2021.

بوتقة تقنية

وأفاد باولو غاغلياردي الرئيس التنفيذي لشركة «تريبل» المتخصصة في الدفع الإلكتروني بأن قصة تأسيس الاتحاد تُجسد إرثاً خالداً، إذ تحولت الإمارات بفضل قيادتها إلى أن تصبح بَوتقة تقنية فريدة تحتضن التنوّع الثقافي والاقتصادي.

حيث قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في ترسيخ مكانتها مركزاً متطوّراً للتقنيات الحديثة بشتّى مجالاتها، ما مكّنها من الإمساك بدفة القيادة على الصعيد الإقليمي، بفضل قدرتها التنافسية الرقمية. ووفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمي 2018، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

فإن الإمارات تحتلّ المرتبة 17 عالمياً في التنافسية الرقمية، وهذا تأكيد على حِرص القيادة الرشيدة على جعل الإمارات نموذجاً رائعاً لبقية بلدان العالم في الاستفادة من التقنيات ضمن جميع القطاعات.

قصة نجاح

وأوضح شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط أن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مهدت الطريق أمام الإمارات لتحتضن اليوم أكبر عملية تحول رقمي في المنطقة.

وتمثل الإمارات في هذا الشأن قصة نجاح نادرة تعكس رؤية استراتيجية مبنية على إدراك عميق لمفهوم المستقبل، مشيراً إلى أن الفارق الأساسي الذي ميز عقلية تفكير قيادة الإمارات عن كثير من الدول هو الابتعاد كل البعد عن كلمة مستحيل، فتلك الكلمة لم ولن تجد لها مكاناً في صفحات قصة نجاح الإمارات.

وقال: نحن في سيسكو ماضون في التزامنا تجاه الإمارات وعازمون على استمرارية اتخاذ خطوات مؤثرة من أجل ترسيخ دورها مبادراً رئيساً في استشراف مستقبل التقنية وتصديرها نحو العالم.

رقمنة الحياة

وأكد رمزي عيتاني، نائب رئيس شركة «باركو» للمنتجات التقنية في منطقة الشرق الأوسط وإأفريقيا أن الإمارات برزت كونها واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً في العالم.

ومع احتفالات الدولة باليوم الوطني، تمهد الحكومة والقيادة الطريق أمام تبني المزيد من التقنيات الرقمية في المنطقة، للمساعدة في إنشاء أكثر منظومات إنترنت الأشياء تقدماً في العالم. وتعد استراتيجية إنترنت الأشياء ومبادرة الثروة الرقمية واستراتيجية البلوك تشين في دبي معالم بارزة في مسيرة البلاد على طريق التحول الرقمي. وفي «باركو»، نحن فخورون للغاية بكوننا جزءاً من هذا الاقتصاد الاستثنائي، والمساهمة في تحقيق نموه.

وضوح الرؤية

وأشار رضوان موصللي، النائب الأول لرئيس شركة تاتا للاتصالات في الشرق الأوسط إلى أن أي دولة تريد أن ترسخ مكانتها تحتاج منافساً قوياً للبلدان العالمية الرائدة إلى وضوح الرؤية والاستراتيجية إضافة إلى توفر القيادة القوية والأدوات الصحيحة والبنى التحتية الكافية لتحويل هذا الطموح إلى واقع حقيقي.

و تشكل الإمارات نموذجاً رائعاً لهذا في المنطقة يتمثل في قيادتها الرائدة وقدرتها على الابتكار». وأردف قائلاً: استثمارات «تاتا للاتصالات» في المنطقة تجعلنا في قلب هذه الرحلة المشوقة، وإضافة إلى ذلك نتابع التزامنا بدعم الشركات الإماراتية.

استشراف المستقبل

وقال عبد الرحمن الذهيبان، النائب الأول لرئيس «أوراكل» في الشرق الأوسط: تستشرف الإمارات آفاق المستقبل برؤية فريدة تجسدها إعلاناتها ومبادراتها الجريئة مثل رؤية أبوظبي 2030 ودبي الذكية 2021 كي تطور مختلف القطاعات وتغير أساليب حياتنا وعملنا.

وتسير الإمارات في طليعة الثورة الرقمية من خلال تبينها تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء والبلوك تشين وغيرها. ونفخر أننا في شركة «أوراكل» قادرون على توفير أحدث الحلول السحابية المتقدمة لمساعدة الشركات في الإمارات على أن تحسين إنتاجيتها وكفاءتها كي تسهم بفعالية في تحقيق الرؤية، التي رسمتها الحكومة لتحقيق برنامجها الوطني.

حقيقة واقعة

وأكد محمد أنيس الشملي، نائب الرئيس لمبيعات قطاع الاتصالات وحلول إنترنت الأشياء في «جيمالتو» أن رؤية المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحولت إلى حقيقة واقعة من خلال اعتماد التقنيات المتطورة واستثمارها الكبير في المبادرات المبتكرة.

وقال: نثمن جهود الدولة في تحديث والتطوير بنيتها التحتية لأن تكون من أوائل دول العالم في جعل تقنية شبكة الجيل الخامس حقيقة ومتاحة لمواطنيها ومقيمها وتمكين استراتيجيات التحول الرقمي عبر القطاعين العام والخاص.

تحفيز التغيير الإيجابي

قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: بصفتنا شركة وطنية رائدة على مستوى القطاع ومن الداعمين لعملية التحول التي تشهدها الإمارات فنحن ملتزمون بمواصلة العمل وبذل الجهود في سبيل تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر ترابطاً واتصالاً وبمناسبة اليوم الوطني.

نؤكد التزامنا بتعزيز تطور وتقدم مختلف جوانب المجتمع بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للحكومة والهادفة إلى ضمان مستقبل أكثر استدامة ولكان هدفنا الأساسي من الخدمات والتقنيات التي نقدمها تمكين سكان الإمارات ورفدهم بحلول اتصال عالية الجودة.